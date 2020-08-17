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    HaberlerEkonomi Haberleri Ambalajdan ilk yarıda 2.4 milyar dolarlık ihracat
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    17.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ambalajdan ilk yarıda 2.4 milyar dolarlık ihracat

    Geçen yılı 4.7 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörü, bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 11, değer olarak ise yüzde 4 artış kaydetti ve 2 milyar 414 milyon 219 bin dolar olarak hesaplandı.

    Ambalajdan ilk yarıda 2.4 milyar dolarlık ihracat

     

    Ambalaj sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke 197 milyon 530 bin dolar ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla İngiltere, Irak, İtalya, İsrail takip etti. Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajların yüzde 65’lik payla ilk sırada, ikinci sırada ise yüzde 22 ile kağıt/karton ambalajların yer aldığı görüldü.

    ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Yılın ilk altı ayında 883 milyon dolar dış ticaret fazlası vermemiz ülkemiz ve sektörümüz adına olumlu bir gelişme. Cari açığın kapanmasına katkı vermek için sektör olarak ihracat odaklı stratejiler belirliyoruz. Rakamlar, bu konuda doğru adımlar attığımızı gösteriyor” dedi. Sarıbekir, 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 8-10 milyar dolarlık ihracat ve kişi başı yıllık 380 dolar ambalaj tüketimine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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