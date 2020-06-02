BİST107.2660.00EURO7.580.16USD6.810.03ALTIN380.830.42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Amerikan Türk Cemiyeti’nde yenİ bİr dönem başlıyor
    ABONE OL
    02.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Amerikan Türk Cemiyeti’nde yenİ bİr dönem başlıyor

    Suzan Sabancı Dinçer, Amerikan Türk Cemiyeti (American Turkish Society) Eş Başkanı oldu. Dinçer, Türk ve Amerikan toplumlarının oluşturduğu en eski organizasyon olan Amerikan Türk Cemiyeti’nin Eş Başkanlığı görevini, HSBC ABD CEO’su Michael Roberts ile birlikte yürütecek.

    Amerikan Türk Cemiyeti’nde yenİ bİr dönem başlıyor

    ABD ile Türkiye arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla kurulan New York merkezli Amerikan Türk Cemiyeti, 1949 yılından bu yana kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Cemiyet; eğitim, kültür alışverişi ve hayırseverlik gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi vasıtasıyla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştiriyor, ABD’de Türk kültür-sanat etkinliklerini vurgulayan programları destekliyor.

    1949’da kuruldu

    Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok eski dönemlere dayandığına işaret eden Suzan Sabancı Dinçer, “Bu onurlu görevi, Türk - Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bugüne kadar yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarını daha da ileriye taşımak için üstlendim ve bundan gurur duyuyorum” dedi. Dinçer, şunları söyledi:

    “Dünyanın en büyük ekonomisinde Türk toplumunu, Türkiye’yi anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin aktif olarak başladığı 1947 yılından yalnızca iki yıl sonra kurulan Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptığı değerli katkıyı, kesintiye uğratmadan devam ettirmek ve ileriye taşımak için çalışacağız. Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu önemli misyonunu, gerek ABD’de yaşayan Türkler, gerekse ülkemizde ABD ile iş ve sosyal ilişkileri yürüten topluluğun değerli katkılarıyla sürdüreceğiz. Kültürel ve sanatsal etkileşim konusunda da önümüzdeki dönemlerde çok kapsamlı çalışmalara imza atacağız.”

     

    İki kişi her şeyi itiraf ettiKonya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve yapılan otopsi sonucunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Şahin Topuz'u (30) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden, kayınbiraderleri Y.K.ve B.K. cinayeti işlediklerini itiraf etti. Topuz'u öldürdükten sonra olaya kaza süsü verdiklerini de itiraf şüphelilerden Y.K. ve B.K. tutuklanırken, 3 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

    İzmir'de kundaklandığı iddia edilen servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

    Pusu kurup ateş etti, polisi görünce kaçtı

    Sıradaki Haber