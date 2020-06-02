Amerikan Türk Cemiyeti’nde yenİ bİr dönem başlıyor

ABD ile Türkiye arasındaki kültürel, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla kurulan New York merkezli Amerikan Türk Cemiyeti, 1949 yılından bu yana kar amacı gütmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Cemiyet; eğitim, kültür alışverişi ve hayırseverlik gibi pek çok sosyal sorumluluk projesi vasıtasıyla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştiriyor, ABD’de Türk kültür-sanat etkinliklerini vurgulayan programları destekliyor.

1949’da kuruldu

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin çok eski dönemlere dayandığına işaret eden Suzan Sabancı Dinçer, “Bu onurlu görevi, Türk - Amerikan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bugüne kadar yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarını daha da ileriye taşımak için üstlendim ve bundan gurur duyuyorum” dedi. Dinçer, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük ekonomisinde Türk toplumunu, Türkiye’yi anlatmaya devam edeceğiz. Türkiye ile ABD arasında diplomatik ilişkilerin aktif olarak başladığı 1947 yılından yalnızca iki yıl sonra kurulan Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine bugüne kadar yaptığı değerli katkıyı, kesintiye uğratmadan devam ettirmek ve ileriye taşımak için çalışacağız. Amerikan Türk Cemiyeti’nin bu önemli misyonunu, gerek ABD’de yaşayan Türkler, gerekse ülkemizde ABD ile iş ve sosyal ilişkileri yürüten topluluğun değerli katkılarıyla sürdüreceğiz. Kültürel ve sanatsal etkileşim konusunda da önümüzdeki dönemlerde çok kapsamlı çalışmalara imza atacağız.”