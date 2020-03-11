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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    AnadoluJet’ten bahar kampanyası

    Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası AnadoluJet, yolcularına yurt içi hatlarda gerçekleştirecekleri uçuşlarda vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat imkanı sunuyor.

    AnadoluJet’ten bahar kampanyası

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kampanyalı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 12 Mart’a kadar tüm satış kanalları üzerinden ‘AJBAHAR40’ kodu ile satın alacakları biletlerle 10 Mart-31 Mart’ta vergiler hariç yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşlarını kapsayan kampanya, tüm paket tiplerinde geçerli olacak ve Jetgenç üyeleri de yararlanma şansı yakalayacak.
    Bebek yolcular ise kampanya kapsamı dışında olacak. Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılması durumunda orijinal bilet kuralları geçerli olacak. AnadoluJet uçuşları ve kampanyaları hakkındaki ayrıntılı bilgiye ‘444 25 38’ numaralı çağrı merkezinden ya da ‘anadolujet.com’ adresinden ulaşılabilecek.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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