Anahtar tesliminden sonra 1 yıl ödeme yok

İstanbul Üsküdar’da hayat bulan projede, 1 milyon liraya kadar konut kredisi kullanımına yüzde 0.74’lük avantajlı vade oranı sunulduğu belirtildi. Öte yandan 0.74’lük faiz oranları ile Nevbahar müşterileri 1 milyon liralık krediye 14 bin 978 lira olan piyasa ortalaması yerine, aylık 12 bin 600 lira ödeyebilecekler. Projeye özel uygun kredi koşulları ve taksit imkanları sağlayan kampanya kapsamında tüm müşterilerin, yüzde 10 peşinat vererek, peşin konut alımında kullanılan yüzde 20 indirime hak kazandıkların açıklandı.



Kalan tutarın yüzde 45’i ise, teslim tarihi olan ocak ayında; geriye kalan yüzde 45’lik tutar ise teslimden 1 yıl sonra; yani 2022’nin ocak ayında ödeniyor.



4 blokta 169 konut



Karma konseptten oluşan Nevbahar Üsküdar projesinde büyüklükleri 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen, 2+1’den 5+2 penthouse’lara kadar farklı tipte 169 konut bulunuyor. Toplam 4 bloktan meydana gelen projede zengin kütüphane alanı, lounge alanı, spor kulübü, yüzme havuzu ve sanat galerisi gibi sosyal imkanlar yer alıyor.



Nevçarşı ile gündelik ihtiyaçlara cevap verecek 120 mağaza, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranlar, sinema salonları, etkinlik alanı sunan proje, ulaşım akslarının merkezinde bulunuyor.