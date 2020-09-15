BİST1.1070.00EURO8.910.31USD7.480.01ALTIN471.581.14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Anahtar tesliminden sonra 1 yıl ödeme yok
    ABONE OL
    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Anahtar tesliminden sonra 1 yıl ödeme yok

    Kalyon Holding çatısı altında faaliyet gösteren Kalyon Gayrimenkul imzasıyla hayata geçirilen ‘Nevbahar Üsküdar’da anahtar teslim kampanyası başladı.

    Anahtar tesliminden sonra 1 yıl ödeme yok

    İstanbul Üsküdar’da hayat bulan projede, 1 milyon liraya kadar konut kredisi kullanımına yüzde 0.74’lük avantajlı vade oranı sunulduğu belirtildi. Öte yandan 0.74’lük faiz oranları ile Nevbahar müşterileri 1 milyon liralık krediye 14 bin 978 lira olan piyasa ortalaması yerine, aylık 12 bin 600 lira ödeyebilecekler. Projeye özel uygun kredi koşulları ve taksit imkanları sağlayan kampanya kapsamında tüm müşterilerin, yüzde 10 peşinat vererek, peşin konut alımında kullanılan yüzde 20 indirime hak kazandıkların açıklandı.

    Kalan tutarın yüzde 45’i ise, teslim tarihi olan ocak ayında; geriye kalan yüzde 45’lik tutar ise teslimden 1 yıl sonra; yani 2022’nin ocak ayında ödeniyor.

    4 blokta 169 konut

    Karma konseptten oluşan Nevbahar Üsküdar projesinde büyüklükleri 105 metrekare ile 665 metrekare arasında değişen, 2+1’den 5+2 penthouse’lara kadar farklı tipte 169 konut bulunuyor. Toplam 4 bloktan meydana gelen projede zengin kütüphane alanı, lounge alanı, spor kulübü, yüzme havuzu ve sanat galerisi gibi sosyal imkanlar yer alıyor.

    Nevçarşı ile gündelik ihtiyaçlara cevap verecek 120 mağaza, açık ve kapalı alanlardaki bistro, kafe ve restoranlar, sinema salonları, etkinlik alanı sunan proje, ulaşım akslarının merkezinde bulunuyor.

    'Kayalıklardan bir kişi düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdiKayseri'nin Talas ilçesinde "Kayalıklardan biri düştü" diye ihbar alan ekipler harekete geçti. Dik yamaçlarda yaklaşık 3 saat boyunca arama yapan ekipler düşen birine rastlamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Beşiktaş’ta ağaç tartışması

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Sıradaki Haber