Anız yakanlara 10 ayda 1,3 milyon lira ceza kesildi

AA muhabirinin bakanlıktan aldığı bilgiye göre, anız yakılması, topraktaki organik maddelerin ve canlıların yok olmasıyla toprak verimliliğinin azalmasına; toprak verimliliğini artırmak için daha fazla gübre kullanılmasıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesine ve atmosferdeki karbondioksit oranının yükselmesine; yol kenarlarında yakılmasıyla kara yolu görüş mesafesinin azalıp, rüzgar etkisiyle yangın çıkmasına neden olabiliyor.

Çevre Kanunu'na göre 2020'de anız yakanlar için ceza tutarı dekar başına 73 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerlerle meskun mahallerde işlenmesi durumunda ise bu ceza 5 katına kadar artırılıyor.

Bakanlık, anız yakılmasının önlenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda anız yakarak, toprağa, doğaya ve canlılara zarar verenlere 23 Ekim 2020 itibarıyla Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 1 milyon 304 bin 773 lira 63 kuruş idari para cezası uygulandı.

Anız yakanlara, geçen yıl 806 bin 963 lira, 2018'de 979 bin 147 lira, 2017'de 837 bin 323 lira ceza kesilmişti.