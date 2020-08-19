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    HaberlerEkonomi Haberleri Ankara Çankaya'da konut satışı! İşte başvuru şartları...
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    19.08.2020 - 13:19 |

    Ankara Çankaya'da konut satışı! İşte başvuru şartları...

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçesinde bulunan 2+1 ve 3+1 meskenleri satışa çıkarıldı. Satış ilanı Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte başvuru şartları...

    Ankara Çankaya'da konut satışı! İşte başvuru şartları...

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçesinde bulunan 2+1 ve 3+1 meskenleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükmünce Kapalı Teklif Usulü ile satacak.

    Satıya çıkarılan taşınmazlar belirlenen bedeller üzerinden 24.08.2020 tarihinde peşin toptan olarak, toptan satışın gerçekleşmemesi halinde B, C, D, E, F Bloklardaki taşınmazlar 24.08.2020 tarihinde, G, H, K, L, M, N Bloklardaki taşınmazlar 25.08.2020 tarihinde, O, P, R Bloklar ve 29635/10 Parsel A ve C Bloklardaki taşınmazlar ise 26.08.2020 tarihinde peşin; perakende (tek tek) satılacak.

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    Akılalmaz ölüm kamerada! Koşan köpeğin tasması ayağına takılınca...Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan kız çocuğu (12) ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
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