Ankara Çankaya'da konut satışı! İşte başvuru şartları...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya İlçesinde bulunan 2+1 ve 3+1 meskenleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi hükmünce Kapalı Teklif Usulü ile satacak.

Satıya çıkarılan taşınmazlar belirlenen bedeller üzerinden 24.08.2020 tarihinde peşin toptan olarak, toptan satışın gerçekleşmemesi halinde B, C, D, E, F Bloklardaki taşınmazlar 24.08.2020 tarihinde, G, H, K, L, M, N Bloklardaki taşınmazlar 25.08.2020 tarihinde, O, P, R Bloklar ve 29635/10 Parsel A ve C Bloklardaki taşınmazlar ise 26.08.2020 tarihinde peşin; perakende (tek tek) satılacak.

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