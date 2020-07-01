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    HaberlerEkonomi Haberleri Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması
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    01.07.2020 - 18:43 | | AA

    Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması

    Ankara Halk Ekmek tarafından bugün itibarıyla ekmeğin perakende satış fiyatının 1 lira olarak belirlendiği bildirildi.

    Ankara Halk Ekmek'ten fiyat artırımı açıklaması

    Ankara Halk Ekmek'ten yapılan açıklamada, 250 gram ekmeğin 90 kuruştan halka arz edildiği hatırlatıldı.

    Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ortamda üretim maliyetlerindeki sürekli artışların göğüslenmeye çalışıldığı vurgulanarak, un, maya, işçilik, enerji ve diğer giderler sebebiyle ekmek üretimindeki maliyet artışının yüzde 14,7'yi geçtiği, bu durumun ekmek fiyatının yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kıldığı belirtildi.

    Ankara Halk Ekmek tarafından başkentliler için 250 gram ekmek üretimine devam edileceğinin bildirildi açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "1 Temmuz 2020 itibarıyla 90 kuruş olan ekmek fiyatına 10 kuruş ilave edilerek, ekmeğin perakende satış fiyatı 1 lira olarak tespit edilmiştir. Ekmek üretiminde bir kalite ve güven markası olan Ankara Halk Ekmek genişleyen hizmet noktaları ve yeni oluşturduğu Başkent Market markası ile üreticiden tüketiciye güvenli satışın yeni noktası haline gelmektedir. Başkent Market sayımız kısa sürede artırılarak devam edilecektir."

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