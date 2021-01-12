12.01.2021 - 17:41 | | AA
Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye hazinesi adına kayıtlı, Susuz Mahallesi'ndeki 7 taşınmazın özelleştirme ihalelerinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.
Söz konusu taşınmazlara yapılan en yüksek teklifler, toplam 17 milyon 200 bin lira oldu.
Trafikte yol verme kavgası kameradaOlay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde is, iki araç sürücüsünün yol verme meselesi yüzünden birbirleriyle tekme tokat kavga ettiği görüldü. Kavga saniye saniye kameralara yansıdı.