G20, en fakir Ã¼lkelerin borÃ§ geri Ã¶demelerininin dondurulmasÄ±nda anlaÅŸtÄ±lar. G20 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Maliye BakanÄ± Muhammed al-JadaanÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, borÃ§ ana para ve faizlerinin geri Ã¶demelerininÂ dondurulmasÄ±nÄ±n fakir Ã¼lkelere saÄŸlÄ±k sistemlerini iyileÅŸtirmekte veÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadelede harcamalarÄ± iÃ§in 20 milyar dolarÂ kaynak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"BORÃ‡ RAHATLAMASI HERKESÄ°N Ã‡IKARINA"

IMF BaÅŸkanÄ± Georgieva da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "G20 olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÄ±zlÄ±Â karar aldÄ±. BorÃ§ rahatlatmasÄ± herkesin Ã§Ä±karÄ±na. Global toplum, buÂ global salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ancak en zayÄ±f Ã¼yesi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilir" diye konuÅŸtu.

IIF'in verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Ã¶zel sektÃ¶roden kreditÃ¶rler G20'ninÂ bu borÃ§ rahatlama Ã§abasÄ±na gÃ¶nÃ¼llÃ¼k temelinde katÄ±lacaklar.