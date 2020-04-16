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    16.04.2020 - 09:24 | | Foreks

    AnlaÅŸma saÄŸlandÄ±! Borç geri ödemeleri durduruldu

    G20 maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± baÅŸkanlarÄ±, DÃ¼nya'nÄ±nÂ  en fakir Ã¼lkeleri borÃ§ geri Ã¶demelerinin yÄ±l sonuna kadar dondurulmasÄ±Â  konusunda anlaÅŸtÄ±lar.

    AnlaÅŸma saÄŸlandÄ±! Borç geri ödemeleri durduruldu

    G20, en fakir Ã¼lkelerin borÃ§ geri Ã¶demelerininin dondurulmasÄ±nda anlaÅŸtÄ±lar. G20 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Maliye BakanÄ± Muhammed al-JadaanÂ  yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, borÃ§ ana para ve faizlerinin geri Ã¶demelerininÂ  dondurulmasÄ±nÄ±n fakir Ã¼lkelere saÄŸlÄ±k sistemlerini iyileÅŸtirmekte veÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadelede harcamalarÄ± iÃ§in 20 milyar dolarÂ  kaynak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

    "BORÃ‡ RAHATLAMASI HERKESÄ°N Ã‡IKARINA"

    IMF BaÅŸkanÄ± Georgieva da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "G20 olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÄ±zlÄ±Â  karar aldÄ±. BorÃ§ rahatlatmasÄ± herkesin Ã§Ä±karÄ±na. Global toplum, buÂ  global salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ancak en zayÄ±f Ã¼yesi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilir" diye konuÅŸtu.

    IIF'in verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Ã¶zel sektÃ¶roden kreditÃ¶rler G20'ninÂ  bu borÃ§ rahatlama Ã§abasÄ±na gÃ¶nÃ¼llÃ¼k temelinde katÄ±lacaklar.

    'Virüsle mücadele çocuklarÄ±mÄ± görmemden daha önemli'Antalya'da 112 Acil Servis görevlisi Emir Åžakir Damar (49), corona virüs sürecinde taÅŸÄ±yÄ±cÄ± olma ihtimali nedeniyle çocuklarÄ±yla bir aydÄ±r görüÅŸmüyor. 15 ve 17 yaÅŸlarÄ±ndaki iki çocuÄŸunu kendi annesinin yanÄ±na gönderen Damar, çocuklarÄ±yla cep telefonu üzerinden görüntülü konuÅŸarak hasret gideriyor. Damar, çocuklarÄ±nÄ± özlediÄŸini, ancak virüs ile mücadelenin çocuklarÄ±nÄ± görmesinden daha önemli olduÄŸunu söyledi.
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