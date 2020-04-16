AnlaÅŸma saÄŸlandÄ±! Borç geri ödemeleri durduruldu
G20 maliye bakanlarÄ± ve merkez bankasÄ± baÅŸkanlarÄ±, DÃ¼nya'nÄ±nÂ en fakir Ã¼lkeleri borÃ§ geri Ã¶demelerinin yÄ±l sonuna kadar dondurulmasÄ±Â konusunda anlaÅŸtÄ±lar.
G20, en fakir Ã¼lkelerin borÃ§ geri Ã¶demelerininin dondurulmasÄ±nda anlaÅŸtÄ±lar. G20 dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Suudi Arabistan'Ä±n Maliye BakanÄ± Muhammed al-JadaanÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, borÃ§ ana para ve faizlerinin geri Ã¶demelerininÂ dondurulmasÄ±nÄ±n fakir Ã¼lkelere saÄŸlÄ±k sistemlerini iyileÅŸtirmekte veÂkoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± ile mÃ¼cadelede harcamalarÄ± iÃ§in 20 milyar dolarÂ kaynak saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"BORÃ‡ RAHATLAMASI HERKESÄ°N Ã‡IKARINA"
IMF BaÅŸkanÄ± Georgieva da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "G20 olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hÄ±zlÄ±Â karar aldÄ±. BorÃ§ rahatlatmasÄ± herkesin Ã§Ä±karÄ±na. Global toplum, buÂ global salgÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ancak en zayÄ±f Ã¼yesi kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilir" diye konuÅŸtu.
IIF'in verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re Ã¶zel sektÃ¶roden kreditÃ¶rler G20'ninÂ bu borÃ§ rahatlama Ã§abasÄ±na gÃ¶nÃ¼llÃ¼k temelinde katÄ±lacaklar.