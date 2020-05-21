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    HaberlerEkonomi Haberleri Anlık gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları... Ne kadar oldu?
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    21.05.2020 - 09:51 |

    Anlık gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları... Ne kadar oldu?

    Altın fiyatları günlük ve anlık takip edilen konuların başında geliyor. Haftaya düşüşle başlayan dün ise yükselen altın fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Anlık gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları... Ne kadar oldu?

    Rekor üstüne rekor kıran altında her gün son durum merak ediliyor. Haftaya düşüşle başlayan ama dün yönünü yukarı çeviren altın bu sabah itibaruyla tekrar düşüşte... İşte 21 Mayıs altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:377,00 TL Satış Fiyatı:381,12 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:612,60 TL Satış Fiyatı:625,30 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.225,70 TL Satış Fiyatı:1.250,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.451,00 TL Satış Fiyatı:2.476,80 TL

    İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyorİstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti
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