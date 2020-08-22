Antalya 1 milyon turisti geçti

Kentte, turizmin özellikle temmuzda hareketlendiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi:

“Antalya Havalimanı’ndan derlediğimiz istatistiki verilere göre, Antalya 19 Ağustos itibarıyla 1 milyon turisti yakaladı. Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. 2020 yılında 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.”

Sezonun bitmesine yaklaşık 2.5 ay kaldığını aktaran Yavuz, bundan sonra da Antalya ve Türk turizminin sorunsuz ilerlemesi için alınan tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna ilk sırada

Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, 1 Ocak - 19 Ağustos tarihlerinde en fazla turistin Ukrayna’dan geldiğini söyledi. İkinci sırada ise Ruslar’ın yer aldığını belirten Yavuz, “Ukrayna’dan 299 bin 967, Rusya’dan 281 bin 398, Almanya’dan 221 bin 151, İngiltere’den 85 bin 850 turist tatil için Antalya’yı tercih etti” dedi.

Yavuz, Antalya’yı 1 Ocak-19 Ağustos’ta ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.