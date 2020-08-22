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    22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Antalya 1 milyon turisti geçti

    Kovid-19 sürecinde “güvenli tatilin” adresi olan Antalya’ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, özellikle Güvenli Turizm Sertifika Programı’nın Antalya ve Türkiye turizmi açısından son derece başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayan Yavuz, yurt dışına yönelik önemli tanıtımlar yapıldığını ve programın iyi bir şekilde anlatıldığını bildirdi.

    Antalya 1 milyon turisti geçti

    Kentte, turizmin özellikle temmuzda hareketlendiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi:

    Antalya Havalimanı’ndan derlediğimiz istatistiki verilere göre, Antalya 19 Ağustos itibarıyla 1 milyon turisti yakaladı. Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. 2020 yılında 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum.”

    Sezonun bitmesine yaklaşık 2.5 ay kaldığını aktaran Yavuz, bundan sonra da Antalya ve Türk turizminin sorunsuz ilerlemesi için alınan tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

    Ukrayna ilk sırada

    Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, 1 Ocak - 19 Ağustos tarihlerinde en fazla turistin Ukrayna’dan geldiğini söyledi. İkinci sırada ise Ruslar’ın yer aldığını belirten Yavuz, “Ukrayna’dan 299 bin 967, Rusya’dan 281 bin 398, Almanya’dan 221 bin 151, İngiltere’den 85 bin 850 turist tatil için Antalya’yı tercih etti” dedi.

    Yavuz, Antalya’yı 1 Ocak-19 Ağustos’ta ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

     

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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