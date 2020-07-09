Antalya Havalimanı tırmanışa geçiyor

THY, Sunexpress gibi Türk havayolu şirketlerinin yurt dışı uçuşları haricinde özellikle Almanya’dan Lufthansa, İsviçre’den Swiss, Sırbistan’dan Aviolet, Norveç’ten Norwegian, Ukrayna’dan SkyUp gibi havayolu şirketlerinin de aralarında bulunduğu yurt dışından gelen uçaklardaki günlük sayı 70’e yaklaştı.



İsteyene test var



Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, uçuşların gün geçtikçe arttığını belirterek, “Yaklaşık 130 - 140 günlük uçuş ortalamasını yakalıyoruz ve bunun yarısından çoğu dış hatlar. Çünkü gün geçtikçe dış hatlarda bir büyüme söz konusu. Uçakların doluluk oranları ise yüzde 60-70’i görüyoruz ki, çok pozitif oranlar. Ruslar, İngiltere, Polonya gibi bizim için önemli destinasyonlardan uçuşlar henüz gerçekleşmiyor. Diğerlerinden az da olsa uçuşlar artarak devam ediyor” diye konuştu.

Antalya Havalimanı’nda kurulan PCR Test Merkezi hakkında da bilgi veren Varol, “Giden yolcu ülkesine dönmeden burada PCR testi yaptırabiliyor. Avrupa’da en ucuz PCR testi ülkemizde. Ülkesine iner inmez de kendisine bu bilgiler gönderiliyor. Ortalama günlük 150 giden yolcu test yaptırıyor” dedi. Bu ay İngiltere ve Polonya’dan uçuşların da beklendiğini belirten Varol, turizm açısından Almanya’nın çok önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:



“Henüz tam anlamıyla açılmadı ama Lufthansa, Almanya’nın bayrak taşıyıcısı ve uçuşlara başladı. Öncesinde İsviçre ve Sırbistan’ın bayrak taşıyıcı havayolları uçuşlara başladı. Bunlar charter hava yollarının yanında bayrak taşıyıcı olarak öne çıkanlar. Çünkü bir ülkenin bayrak taşıyıcısı uçmaya başlıyorsa bunun çok ciddi pozitif sonucu da olur.”