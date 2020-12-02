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02.12.2020 - 13:40 | | AA

Antalya'da sebze ve meyvenin fiyatlarında artış oldu

Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvenin fiyatı ile miktarı kasımda bir önceki aya göre artış gösterdi.

Antalya'da sebze ve meyvenin fiyatlarında artış oldu

Antalya Ticaret Borsası tarafından kasımda kentin hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyve endeksleri açıklandı.

Bu doğrultuda miktar endeksine göre, bir önceki ayla kıyaslandığında domateste yüzde 109, sebzede yüzde 61,67 ve meyvede yüzde 3,26 oranında artış oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise domates, sebze ve meyvede azalma gözlendi.

Fiyat endekslerine göre ise kasımda bir önceki ayla kıyaslandığında domateste yüzde 27,82 ve sebzede yüzde 40,72 artış yaşandı, geçen yılın aynı ayına göre ise domateste yüzde 74,85, sebzede yüzde 69,61 ve meyvede yüzde 48,10 artış oldu.

Son 5 yılın kasım ayı değerlendirmesine göre ise domates, sebze ve meyvede miktar oranları düşerken, fiyatları arttı.

Kapı kapı dolaştılar!Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçileri, karantinadaki vatandaşların adreslerine giderek evlerinde olup olmadıklarını tek tek denetliyor. Bekçiler, karantinadakilere cama ya da balkona çıkmalarını rica ederek bilgilendirme yapıyor.
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