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    HaberlerEkonomi Haberleri Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı
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    17.09.2020 - 12:26 | | AA

    Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

    Antalya'nın Alanya ilçesinden Bulgaristan'a yılın ilk avokado ihracatı yapıldı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Toptancı Hali'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıldır yurt dışına avokado gönderdiklerini söyledi.

    Antalya'dan Bulgaristan'a avokado ihracatı

    Yılın ilk avokado ihracatını da Bulgaristan'a yaptıklarını belirten Sevilgen, şunları kaydetti: "Bulgaristan'ın talebi bizden 80 bin adet. Biz ilk etap 10 bin adet gönderiyoruz. Bulgaristan'ın ardından Ukrayna'ya avokado göndereceğiz. Talep gerçekten çok. İnanın ürün yetersiz. Haziranda aşırı bir sıcaklık oldu. Bu yüzden yüzde 20 eksiğimiz var. Geçen yıl 10 milyon adet avokado ihracatı gerçekleştirdik. Biz bunu 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

    Sevilgen, avokado fiyatının 5-6 lira civarında olduğunu dile getirdi.

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