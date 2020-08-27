Antalya’ya 3 günde 100 bin turist geldi

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya’dan uçak seferlerinin başlamasıyla Antalya Havalimanı’ndaki yoğunluğun arttığını söyledi. Rusya’dan ilk etapta Antalya’ya 7 şehirden uçak geldiğini dile getiren Varol, bugün bu uçuş noktasının 16’ya çıktığını kaydetti.



Havalimanının sadece Rusya’dan değil, 31 ülkeden yolcu ağırladığını söyleyen Varol, gerek yolcu sayısında gerekse uçak sayısında artış yaşandığını bildirdi. Bugünkü uçuş monitörlerinde Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere gibi önemli pazarların dışında Arnavutluk, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinin farklı noktalarından uçakların görüldüğünü belirten Varol, Antalya’nın güvenli turizm destinasyonu olduğunu kanıtladığını vurguladı. Varol, “Dış hatlarda yılbaşından itibaren 1 milyon 300 bin yolcunun Antalya’ya geldiğini görüyoruz” diye konuştu.



Günde 200 uçak

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürlerinden Bilgihan Yılmaz da iç hatlarda geçen yılın rakamlarının yüzde 60’larına, dış hatlarda da geçen yılki rakamların yüzde 35-40’ına ulaşıldığını belirterek, hafta içi günde 50 uçağın iniş yaptığını ve rakamların sevindirici olduğunu belirtti. Hafta sonu günde 200 uçağın indiğini ve aynı sayıda uçağın kalktığını kaydeden Yılmaz, doluluk oranının yüzde 85’i aştığını bildirdi.