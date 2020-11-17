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17.11.2020 - 15:12 | | AA

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı

Antalya'ya yılbaşından 15 Kasım'a kadar gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623 oldu.

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizm hizmetleriyle öne çıkan Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'a rağmen turistlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu.

Dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde yılbaşından 15 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 356 bin 623'e ulaştı.

Rusya 1 milyon 459 bin 48 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 554 bin 410 turistle Ukrayna, 339 bin 759 kişiyle Almanya, 209 bin 649 misafirle İngiltere, 85 bin 929 kişiyle Polonya, 63 bin 28 turistle Belarus izledi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, turistlerin alınan Kovid-19 tedbirleri sayesinde kentten memnun ayrıldığını söyledi.

Kentte sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunulduğunu ifade eden Atmaca, verilen mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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