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    10.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Antarktika’da artık ev sahibi olacağız

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde elde edilecek verilerin uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya açılacağını belirterek, “Seferimiz kapsamındaki araştırmalar sayesinde kıtadaki fiziki varlığımızı perçinleyecek kalıcı Türk Antarktik Bilim Üssü çalışmalarında son aşamaya geçmiş olacağız” dedi.

    Antarktika’da artık ev sahibi olacağız

    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleşecek olan 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı.

    15 proje yürütülecek

    Varank, 24 kişilik sefer ekibinin uzun, heyecanlı ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacağını söyledi. Antarktika kıtasının herhangi bir ülkenin yönetimi altında olmadığını hatırlatan Varank, “Kıtanın idaresi, Antarktika Anlaşması’na üye danışman ülkelerin oylarıyla yürütülüyor. Nihai hedefimiz, danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmaktır” dedi.

    Varank, geçici üssün 1 ay süreyle araştırmacılara hizmet vereceğini, sefer ekibinin yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri  alanında olmak üzere 3 ana kategoride 15 proje yürüteceğini bildirdi.

    Kadın dayanışması

    Varank, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Burcu Özsoy’un da sefer ekibini Antarktika’ya kadar yalnız bırakmayacağını söyleyerek, “King George Adası’na kadar ekibe iştirak edecekler. Kendileri sayesinde, bilimde kadın dayanışmasının çok güzel bir örneğini göreceğiz. Herkes Fatma Hanım’ın siyasetçi kimliğini bilir.

    Ama kendisi, aynı zamanda kimya ve metalürji alanında yükseköğretim derecesine sahip. Teknoloji konularına özel bir merakı var. Bu yıl TEKNOFEST’in Gaziantep’te  düzenleniyor olması tesadüf değil.

    Burcu hocamızsa, jeodezi ve fotogrametri  alanında ülkemizin sayılı akademisyenlerinden bir tanesi” dedi.

     

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