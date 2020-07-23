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    HaberlerEkonomi Haberleri AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti
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    23.07.2020 - 20:30 | | AA

    AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti

    Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

    AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti

     

    Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" ele alındı.

    Genel Kurulda gelecekteki bütçede çeşitli değişiklikler yapılmasına ilişkin ilke kararı 465 "evet", 150 "hayır" ve 67 "çekimser" oyla kabul edildi.

    Kararda, AB liderlerinin uzlaştığı bütçede yapılan özellikle iklim koruma, dijital dönüşüm, sağlık, gençlik, kültür, araştırma ve göç alanlarındaki kesintilerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

    Parlamentonun bütçe konusunda yetersiz bir anlaşmayı "reddedeceğine" dikkat çekilen kararda, AB Konseyi ile AP arasında yapılacak bütçe müzakerelerinde öncelikli alanlara daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

    Kararda, AB'nin gelecekteki bütçe için gelir kaynaklarını artırması gerektiği de belirtildi.

    Bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi arasında bütçe müzakereleri yapılacak.

    AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

    Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.
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