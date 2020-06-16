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    HaberlerEkonomi Haberleri Apple, Avrupa`da yeni bir şikayet ile karşı karşıya
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    16.06.2020 - 08:30 |

    Apple, Avrupa`da yeni bir şikayet ile karşı karşıya

    Spotify`ın ardından Japon medya ve e-ticaret grubu Rakuten de AB Komisyonu`na Apple için antitekel şikayetinde bulundu.

    Apple, Avrupa`da yeni bir şikayet ile karşı karşıya

    Rakuten'in elektronik kitap okuyucu alanındaki bağlı ortaklığı Kobo, AB Komisyonu'na yaptığı şikayette, Apple'ın kendi ürünü Apple Books'u desteklerken, App Store üzerinden satılan e-kitaplardan yüzde 30 komisyon almasının rekabete aykırı olduğunu öne sürdü.

    Kobo, Apple'ın yüzde 30 komisyonundan kaçınmak için müşterilerini e-kitap almak üzere uygulamadan internet sitesine gitmeye zorlamanın iş kaybına yol açtığını belirtti.

    Spotify da Mart 2019'da Apple'nın uyguladığı komisyonların rakipleri için dezavantaj oluşturduğunu belirterek şikayette bulunmuştu.

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