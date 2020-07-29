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    HaberlerEkonomi Haberleri Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı
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    29.07.2020 - 08:21 | | Foreks

    Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı

    Apple, ikinci çeyrekte Çin'de akıllı telefon satışlarını en hızlı artıran üretici oldu.

    Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı

    Counterpoint Research tarafından derlenen verilere göre Apple, Nisan-Hasziran dnöeminde Çin'de iPhone satışlarını geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 32 artırarak 7,4 milyon adede çıkardı. Satışlar,  ilk çeyreğe göre yüzde 225 arttı.

    İkinci çeyrekte Huawei'nin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 36,6 milyon adet oldu. İlk 5 satıcı içinde yer aan Oppo, Vivo ve Xiomi'nin satışlarında  ise ciddi düşüş oldu. İkinci çeyrekte toplam akıllı telefon satışları geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 17 azaldı.

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