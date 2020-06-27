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    HaberlerEkonomi Haberleri Ar-Ge’de uzaktan çalışma uzatıldı
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    27.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ar-Ge’de uzaktan çalışma uzatıldı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma uygulamasının uzatıldığını açıkladı.

    Ar-Ge’de uzaktan çalışma uzatıldı

    Tuzla Deri OSB’de faaliyet gösteren ve Afrika’dan Rusya’ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji’nin resmi açılış töreninde konuşan Varank, “Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran’da bitiyordu, temmuz sonuna kadar uzatıyoruz” dedi.

    Reel sektördeki canlanmanın hız kazandığını belirten Varank şunları söyledi:

    “Haziranın ilk 18 gününde sanayideki elektrik tüketimi, nisan ve mayısın aynı dönemini geride bıraktı, mayısa göre yüzde 26 arttı. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti.”

    Varank ayrıca, TÜBİTAK çatısı altında kurulan Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüldüğünü, bunların 8’inin aşı, 9’unun da ilaç geliştirmeye yönelik olduğunu hatırlattı.

    Yerli makine vurgusu

    Öte yandan Kayseri’de faaliyet gösteren ve ürettiği makineleri 5 kıtada 86 ülkeye ihracat eden Dener Makina’yı da ziyaret eden Bakan Varank şunları söyledi:
    “Takım tezgahları, CNC gibi yüksek teknolojili ürünleri ülkemizde üretilmesi çok önemli. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında pilot uygulamayı makine sektöründe başlatmıştık. Önümüzdeki ay bunun sonuçlarını açıklayacağız. Biz makinede dışa bağımlı olmak istemiyoruz.”

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