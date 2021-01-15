MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Arabasına binen oraya koştu! Geç bile kaldılar...
ABONE OL
15.01.2021 - 13:03 | | DHA

Arabasına binen oraya koştu! Geç bile kaldılar...

Meteorolojinin hafta başından bu yana yaptığı kar ve buzlanma uyarılarının ardından, oto lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Kış lastiği taktırmak için lastikçilere gelen vatandaşlar, bu sene geçmiş yıllara kıyasla geç bile kaldıklarını söyledi.

Arabasına binen oraya koştu! Geç bile kaldılar...

İstanbul'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bayrampaşa'da bir lastikçi, hava şartlarının sıcak gitmesinden dolayı geçmiş yıllara göre işlerin durgun olduğunu ancak bu hafta başından itibaren buzlanma ve kar uyarısından sonra hareketlenme başladığını söyledi.

"GEÇTİĞİMİZ YILLARDA 10'UNCU AYDA LASTİK TAKARDIK, BU SENE DAHA YENİ BAŞLADIK"

12 yıldır oto lastikçi dükkanı işleten Ahmet Şen, bu yıl işlerin durgun olduğunu belirtti. Meteorolojinin buzlanma ve kar uyarılarından sonra hareketlilik başladığını söyleyen Şen, geçtiğimiz yıl Ekim ayında taktıkları lastiği bu yıl ocak ayında taktıklarını söyledi. Şen, "Umarım kar hasretimizi giderebiliriz. Biz lastikçiler sabah akşam dua ediyoruz yağsın da işlerimiz açılsın diye. Bu sene az. Biz 10'uncu ayda lastik takardık. Kar kış erken gelirdi. Ama bu sene yağmadı. İstanbul'da havalar çok güzel günlük güneşlik. Uyarılardan sonra artış oldu bu hafta hareketlilik başladı" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN HAVASI BELLİ OLMUYOR, ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

Kış lastiği taktırmaya gelen Musa Kahraman, "Can güvenliğimiz için, araç güvenliğimiz için taktırdık lastiğimizi. Meteoroloji bildirdi bize. Önümüzdeki günlerde kar gelecek diye. Biz de önlemimizi aldık. İstanbul'un havası belli değil bu sene kış gelmedi biz de bu zamana kaldık. 25 yıldır İstanbul'dayım ben. Önceki kışlar sert geçiyordu. Lastik zincir olmazsa yollarda kalıyorduk. Yetkililerden uyarı gelince erkenden önlemimizi aldık" dedi.

Aydın Dabakoğlu ise, "Kış biraz gecikti. Uyarı yapılınca geldik lastik taktırmaya. Geç mi kaldık anlayamadım. Geçen sene 11'inci ayda taktırmıştım. Bu yıl 2-3 ay oynadı. Havalar düzgün gidince bu zamana kaldık. Şimdi taktırıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

İstanbulkarta hes kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart hes kodu ekleme linki

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

Sıradaki Haber