Araç kiralamada büyük oyun!

Şehir içi nakliye işleri yapan Engin Değerlier (47), geçen 12 Eylül’de İstanbul’a geldi. İki günlük bir işi olan Değerlier, daha rahat ulaşım sağlayabilmek için bir araç kiralamak istedi. İnternette yaptığı arama sonrası ‘arabakapida.com’ isimli bir siteye denk geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Değerlier yaptığı görüşme sonrası iki gün için 400 lira, depozito olarak da 2 bin lira ödedi. Değerlier’in kredi kartından çekim yapan kişi “2 bin lirayı, olası bir trafik cezasına karşı alıyoruz. Bir ceza yoksa paranız 15 gün içinde iade edilir” dedi.

PATRON KAZA YAPTI ABİ!

Değerlier kiraladığı araçla İstanbul’da işlerini halletti ve 14 Eylül günü aracı, bizzat kendisi, Beylikdüzü’ndeki adrese teslim etti. Teslim sırasında da 2 bin liralık depozitonun 15 içinde iade edileceği tekrarlandı. Aradan 20 gün geçince Değerlier, kendisini “Eda” olarak tanıtan kişiyle görüştü. Bu kişi Değerlier’e, trafik cezası ile ilgili sonuçların henüz gelmediğini söyledi. Değerlier bu yanıta anlam veremeze de bekleyişini sürdürdü. Aradan bir süre daha geçince Değerlier bir kez daha bu kişileri aradı. Bu kez telefona yanıt veren Nimettullah B., Değerlier’e, “Bizim patron ölümlü bir kazaya karıştı abi. Şirketin hesaplarına bloke konuldu bu nedenle ödeme yapamıyoruz” yanıtı verdi.

SİTEYİ DE KAPATTILAR

Durumdan gitgide şüphelenmeye başlayan Engin Değerlier ile bu kişiler arasındaki görüşme trafiği iki ayı aşkın sürdü. Sürekli oyalanan Değerlier bir süre sonra da bu kişilere ulaşamaz oldu. Değerlier, ‘Dolandırıldım” diyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bu arada Değerlier’in araç kiraladığı web sitesinin geçen ağustos ayında açıldığı, yakın zaman önce de de kapatıldığı anlaşıldı. Değerlier’in yaşadığı sorunun benzerini, yüzlerce kişinin daha yaşadığı anlaşıldı.

MERDİVEN ALTINA DİKKAT

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, merdiven altı faaliyet gösteren binlerce firmanın olduğunu söyledi. Tüketicinin, kiralamayı yaptığı firmaya dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Ekici göre, talep edilen fiyatın düşük olmasının ilk şüphe uyandırıcı unsur olması gerektiği görüşünde. Kıraathaneler ve manavlarda dahi araç kiralama işi yapıldığını kaydeden İnan Ekici, ilgili bakanlığın denetimleri artırması gerektiği görüşünde.

ASLA SENET İMZALAMAYIN

Dolandırıcıların her geçen gün yeni yöntemler geliştirdiğine işaret eden Av. Duygu Delibaş, en sık tercih edilen yöntemlerin başında depozito ve kapora dolandırıcılığının geldiğini söyledi. “Mağdurlar genellikle küçük meblağlar için adliyelerde haklarını arama yoluna gitmiyor” diyen Av. Delibaş benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için tüketicilerin, araç kiralarken şunlara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti:

Kredi kartı bilgilerini vereceğiniz firmanın kurumsal bir firma olduğuna dikkat edin.

Merdiven altı firmalardan ve şahıs şirketlerinden uzak durun.

Araç kiralarken ‘depozito’ adı altında sizden istenen para için kesinlikle senet imzalama yoluna gitmeyin.

Peşin ödenen depozito için, imzaladığınız sözleşme ve eldeki dekontla icra takibi başlatın.

Dolandırıcılar hakkında savcılığa mutlaka suç duyurusunda bulunun.