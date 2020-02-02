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    HaberlerEkonomi Haberleri Araç muayene randevusunda ‘ücret’ uyarısı
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    02.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Araç muayene randevusunda ‘ücret’ uyarısı

    TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

    Araç muayene randevusunda ‘ücret’ uyarısı

    Bu tür eylemlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, randevu alırken araç sahiplerinin ruhsatı da yanında bulundurması gerek-tiği ifade ediliyor.
    Araç muayenesi ile ilgili randevular TÜVTÜRK’ün 0850 222 88 88 numaralı Çağrı Merkezi’nden ve “www.tuvturk.com.tr” internet sitesinden ücretsiz olarak alınıyor.

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