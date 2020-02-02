Araç muayene randevusunda ‘ücret’ uyarısı

Bu tür eylemlere itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken, randevu alırken araç sahiplerinin ruhsatı da yanında bulundurması gerek-tiği ifade ediliyor.

Araç muayenesi ile ilgili randevular TÜVTÜRK’ün 0850 222 88 88 numaralı Çağrı Merkezi’nden ve “www.tuvturk.com.tr” internet sitesinden ücretsiz olarak alınıyor.