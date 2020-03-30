Araç sahipleri dikkat! Bir erteleme daha geldi

65 yaş ve üzeri vatandaşların motorlu araç muayenelerinin ertelenmesinin ardından bir erteleme de karayolu taşımacılığı yapan ticari araç sahipleri için geldi.

SALGIN BİTENE KADAR GEÇERLİ OLACAK

Hürriyet'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart tarihi itibariyle muayenesi biten ticari araçların yetki belgelerinin sonlandırılmayacağını, geçerliliğini koruyacağını duyurdu. Buna göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile eşya taşımacılığı yapan araçların yetki belgeleri corona virüs salgını sona erene kadar geçerli olacak.