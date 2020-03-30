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    HaberlerEkonomi Haberleri Araç sahipleri dikkat! Bir erteleme daha geldi
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    30.03.2020 - 12:36 |

    Araç sahipleri dikkat! Bir erteleme daha geldi

    Ticari araçlara ilişkin olarak corona virüs nedeniyle muayene düzenlemesi yapıldı. Muayenesi biten ticari araçların yetki belgeleri sonlandırılmayacak.

    Araç sahipleri dikkat! Bir erteleme daha geldi

    65 yaş ve üzeri vatandaşların motorlu araç muayenelerinin ertelenmesinin ardından bir erteleme de karayolu taşımacılığı yapan ticari araç sahipleri için geldi.

    SALGIN BİTENE KADAR GEÇERLİ OLACAK

    Hürriyet'in haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, 11 Mart tarihi itibariyle muayenesi biten ticari araçların yetki belgelerinin sonlandırılmayacağını, geçerliliğini koruyacağını duyurdu. Buna göre şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile eşya taşımacılığı yapan araçların yetki belgeleri corona virüs salgını sona erene kadar geçerli olacak.

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