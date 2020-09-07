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    HaberlerEkonomi Haberleri Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi
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    07.09.2020 - 17:04 | | AA

    Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

    Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

    Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

     

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,16 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,95 lira olacak.

    Motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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