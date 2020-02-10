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    HaberlerEkonomi Haberleri Aralıkta 788 yatırım teşvik belgesi düzenlendi
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    10.02.2020 - 08:29 | | AA

    Aralıkta 788 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca aralık ayında 788 yatırım teşvik belgesi verildi.

    Aralıkta 788 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Bakanlığın, Aralık 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, aralıkta 788 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge verilen projelerin sabit yatırım tutarı 19 milyar 99 milyon 528 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 103 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Öte yandan sabit yatırım tutarı 841 milyon 739 bin 650 lira olan ve 1388 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 40 yatırıma ilişkin teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 3 milyar 796 milyon 63 bin 723 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 12 bin 7 oldu.

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