Aras Kargo’dan 2021’de ‘kahramanlar’ takvimi

Bu yıl “Anne/babanız birer Aras kahramanı” temasıyla gerçekleşen yarışmada, jürinin belirlediği 12 resim, tüm yıl boyunca masaları süsleyecek. Aras Kargo, çalışanlarının 6 ila 12 yaş arası çocuklarının katılımıyla düzenlediği yarışması sonucunda 2021 yılı takviminde yer alacak resimleri seçti. 2021 takviminde çocukların, kargo çalışanı anne ve babalarını tıpkı sağlık çalışanları, güvenlik birimleri ve üretim sektöründeki emekçiler gibi hizmet veren birer kahraman gibi resmetmesi, tüm çalışanları duygulandırdı. Aras Kargo yöneticilerinden oluşan jüri tarafından belirlenen 12 resim, şirketin 2021 yılı takviminde yerini aldı. Konuyu birbirinden farklı bakış açılarıyla resmederek, projeye yoğun ilgi gösteren Aras Kargo çalışanlarının çocuklarının tamamına hediye çeki verildi.