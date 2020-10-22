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    22.10.2020 - 07:00 | | AYLİN RANA AYDİN

    Aras Kargo’dan milyarlık yatırım

    Pandemi dönemiyle birlikte önemi artan kargo sektörü büyümesini sürdürüyor.

    Aras Kargo’dan milyarlık yatırım
    AYLİN RANA AYDİN

    Aras Kargo, Austrian Post ile anlaştığı hisse satışı sonrası yatırımlarına devam ediyor. Austrian Post, Aras Kargo’daki hisse payını yüzde 25’ten yüzde 80’e çıkarmıştı. Yeni dönemde Aras Kargo’nun dağıtım altyapısına toplamda 1 milyar TL yatırım yapılması hedefleniyor. Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Aras, Austrian Post ile anlaşmalarının Aras Kargo ve sektör için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Son üç yılda ciroyu yüzde 50 artırdıklarını belirten Aras, “Bu anlamda hisse yapımızdaki yeni oluşumun Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum” dedi.

    Yüzde 90 arttı

    Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, artan e-ticaret hacmine göre teknolojik yatırım yapmaya, altyapıyı güçlendirmeye önem verdiklerini açıkladı. Pandemi döneminde işlem hacminin iki kat arttığını belirten Ayyarkın, “E-ticaret artışına paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı yüzde 90 arttı. Dijital dönüşüm kapsamında 300 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık. 2020’nin ilk 9 ayında işlem hacminde yüzde 65’e yakın büyüme yaşadık. Yıl sonunda 2 milyar TL’nin üzerinde bir ciro gerçekleştireceğiz” dedi.

    Elektrikli araç filosu

    Austrian Post Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Georg Pölzl, Aras Kargo’nun dağıtım altyapısına 1 milyar TL yatırım hedeflediklerini ifade etti. Pölzl, 2030’a kadar Avusturya’da 1.005 elektrikli araçtan oluşan filo kurmayı hedeflediklerini kaydetti. Pölzl, “Doğa dostu yatırımlara devam edeceğiz” dedi. Austrian Post’un globalde yatırımlarının 2020’de 170 milyon euro olacağını dile getiren Pölzl, 2021’de ise 200 milyon euro’nun üzerine çıkacaklarını söyledi.

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