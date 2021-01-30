30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Aras Kargo’dan yeni mobil uygulama geldi
Aras Kargo, kargo süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla yenilediği mobil uygulamasını müşterilerinin kullanımına sundu.
Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz indirilebilen Aras Kargo’nun yeni mobil uygulaması, kargo süreçlerinde kullanıcıların ihtiyacı olan tüm gereksinimleri tek bir noktada bir araya getiriyor. Kullanıcılar, kayıt oluşturarak giriş yaptıkları mobil uygulamayla kargolarının hareketleriyle ilgili de detaylı bilgi alabiliyor.
Uygulamada konuma göre en yakın şube bilgilerine erişme imkanı sağlanıyor. Kullanıcılar ayrıca, kurye çağırma, ücret hesaplama, kaç günde gibi hizmetlerden de faydalanabiliyor.
Sesle yönetim
Uygulama VoiceOver özelliğine de sahip. Bu özellikle görme engelli vatandaşlarda kargo süreçleri ile ilgili bilgilere sistem üzerinden ulaşıp, rahatlıkla kargo süreçlerini yönetebiliyor.
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