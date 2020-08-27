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    HaberlerEkonomi Haberleri Aras Kargo’nun % 80’i Austrian Post’un
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    27.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aras Kargo’nun % 80’i Austrian Post’un

    Türkiye’de kargo sektörünün önemli markalarından biri olan Aras Kargo’nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı. Austrian Post’un hissesini yüzde 80’e çıkartan satış, 25 Ağustos 2020 tarihinde resmi olarak tamamlandı. Buna göre; Baran Aras, Aras Kargo’da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek yönetim kurulunda görev yapacak

    Aras Kargo’nun % 80’i Austrian Post’un

    Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, “Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyüme stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur” dedi.

    Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Baran Aras, “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden olan, 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmadan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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