Aras Kargo’nun % 80’i Austrian Post’un

Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl, “Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye’nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo’da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyüme stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur” dedi.



Aras Kargo Yönetim Kurulu Üyesi Baran Aras, “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden olan, 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmadan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.