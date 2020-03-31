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Åžirketten Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "TÃ¼m dÃ¼nyada Covid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n etkileri devam ederken, geniÅŸ bir coÄŸrafyada faaliyet gÃ¶steren ArÃ§elik A.Åž., bulunduÄŸu Ã¼lkelerin salgÄ±na karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± Ã¶nlemlere itina ile uymaktadÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede, Pakistan, BangladeÅŸ, GÃ¼ney Afrika ve Rusya'da resmi otoritelerin salgÄ±n ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan etmesi dolayÄ±sÄ±yla bu Ã¼lkelerdeki Ã¼retim ve satÄ±ÅŸ faaliyetlerimiz geÃ§ici olarak durdurulmuÅŸtur" denildi.

KESÄ°NTÄ°SÄ° OLARAK SÃœRDÃœRÃœLÃœYOR

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n BangladeÅŸ'te 5 Nisan, Pakistan ve Rusya'da 6 Nisan, GÃ¼ney Afrika'da 17 Nisan'da sona ermesinin beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "Ãœretim ve satÄ±ÅŸ hacmimizde Ã¶nemli etki yaratabilecek uzatma veya yeni ara verme kararlarÄ± alÄ±nmasÄ± halinde yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zla paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r" denildi ve ÅŸu bilgiler verildi:

"GeÃ§ici sÃ¼re iÃ§in durdurulmuÅŸ olan bu faaliyetler kendi coÄŸrafyalarÄ±nÄ± etkilemekte olup, konsolide Ã¼retim ve ciromuz Ã¼zerindeki etkisi sÄ±nÄ±rlÄ± seviyededir. Bu Ã¼lkeler dÄ±ÅŸÄ±ndaki faaliyetlerimiz ise tedarik, Ã¼retim ve satÄ±ÅŸ sÃ¼reÃ§lerinde zaman zaman aksamalar yaÅŸansa da, Ä°ÅŸ SÃ¼rekliliÄŸi PlanÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z geniÅŸ Ã¶nlemler altÄ±nda kesintisiz olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir."