30.12.2020 - 07:01 |
Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere destekleme ödemesi yapılacak
Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere arılı kovan başına 15 TL, Bakanlık'tan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödenecek.
Cumhurbaşkanlığı'nın "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere arılı kovan başına 15 TL, Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 80 TL destek ödemesi yapılacak.
Karar 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Edirne'de sınır kapılarında, 'PCR test zorunluluğu' uygulaması başladıTürkiye'nin yurtdışından hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcular için getirdiği son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu Edirne'deki sınır kapılarında saat 24.00 itibariyle başladı.