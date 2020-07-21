Arjantin hükümeti kreditörlerin yaptığı teklifi reddetti

Yapılan açıklamada, ülkenin 3 ana kreditörü tarafından 65 milyar dolar borcun yeniden yapılandırılması için sunulan karşı teklifin Arjantinliler için daha fazla "ıstıraba" yol açacak bir teklif olduğu vurgulandı.

Ekonomi Bakanı Martin Guzman yaptığı açıklamada, "Bazı kreditörlerin sundukları teklifi kabul etmek, Arjantin toplumunun daha fazla ıstırap çekmesi anlamına gelir" diye konuştu.

Arjantin hükümeti, kreditörlere borç yeniden yapılandırma üzerinde uzlaşma için 4 Ağustos'a kadar süre vermişti.