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    HaberlerEkonomi Haberleri Arjantin hükümeti kreditörlerin yaptığı teklifi reddetti
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    21.07.2020 - 08:21 |

    Arjantin hükümeti kreditörlerin yaptığı teklifi reddetti

    Arjantin hükümeti, borç yeniden yapılandırma için sunduğu teklife kreditörlerden gelen karşı teklifin kabul edilebilir olmadığını bildirdi.

    Arjantin hükümeti kreditörlerin yaptığı teklifi reddetti

    Yapılan açıklamada, ülkenin 3 ana kreditörü tarafından 65 milyar dolar borcun yeniden yapılandırılması için sunulan karşı teklifin Arjantinliler için daha fazla "ıstıraba" yol açacak bir teklif olduğu vurgulandı.

    Ekonomi Bakanı Martin Guzman yaptığı açıklamada, "Bazı kreditörlerin sundukları teklifi kabul etmek, Arjantin toplumunun daha fazla ıstırap çekmesi anlamına gelir" diye konuştu.

    Arjantin hükümeti, kreditörlere borç yeniden yapılandırma üzerinde uzlaşma için 4 Ağustos'a kadar süre vermişti.

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