‘Arjantin pazarı ciddi bir fırsat’

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, pandemi sürecinin tüm olumsuzluklarına rağmen yeni ekonomi ve iş yaşamı düzeni hakkında üyelerine yeni yol haritaları çizen çalışmalarını aralıksız sürdürerek çalışma hayatlarında kolaylıklar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Arjantin Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş, “Arjantin’e 2018'de 110 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştik. 2019'u 227 milyon dolar ihracatla kapattık. Arjantin ithalatından aldığımız pay binde 1.7’den binde 5’e kadar yükselmişti. Ne yazık ki pandemi sürecinin önümüzü kesti” dedi.



Biray Kuş, “Arjantin’in geçtiğimiz yıl içerisinde tekstil ürün grubunda 1.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdiğini dikkate alarak, ihracatçılarımıza Arjantin pazarını hatırı sayılır olanaklar barındıran bir pazar olarak akılda bulundurmalarını salık veriyoruz. Üünlerimizin çeşitliliği, kalitesi ve gerçekleştirilen ithalatın yüksekliği bizim Arjantin pazarındaki en büyük avantajımız olacaktır.”