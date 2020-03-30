ASELSAN, SSB arasında "JEMUS" 5 il projesi ile ilgili sözleşme imzalandı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) 5 İl Projesi ile ilgili olarak bugün, toplam bedeli 50 milyon 715 bin ABD doları ve 448 milyon 827 bin 750 Türk lirası tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. " ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020-2023 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.
İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.