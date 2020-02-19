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    HaberlerEkonomi Haberleri ASELSAN ve HAVELSAN’dan yeni MİLGEM imzası
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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ASELSAN ve HAVELSAN’dan yeni MİLGEM imzası

    ASELSAN ile HAVELSAN tarafından oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili sözleşme imzalandı.

    ASELSAN ve HAVELSAN’dan yeni MİLGEM imzası

     ASELSAN’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklamasında, ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile ana yüklenici STM Savunma Teknolojileri Mühendislik arasında MİLGEM 5 Projesi (savaş sistemleri) ile ilgili olarak bugün bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Açıklamada, “Sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri, silah sistemleri, su altı sistemleri, elektronik-harp sistemleri ve elektro-optik sistemlerinin tedarikinden ASELSAN sorumlu olup, iş payı 663 milyon 474 bin 642 TL” denildi. Teslimatlar 2021-2023’te gerçekleştirilecek.

     

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