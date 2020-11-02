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    HaberlerEkonomi Haberleri ASELSAN'da üst düzey atamalar
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    02.11.2020 - 19:37 | | AA

    ASELSAN'da üst düzey atamalar

    ASELSAN Yönetim Kurulu toplantısında üst düzey atamalar yapıldı.

    ASELSAN'da üst düzey atamalar

     

    Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Sezai Elagöz'ün Genel Müdür danışmanı olarak atanmasına, Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval'ın Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Deniz Sistemleri Program Direktörü Behcet Karataş'ın Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir."

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