MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ASELSAN'dan 118 milyon euroluk sözleşme
ABONE OL
09.11.2020 - 09:52 | | AA

ASELSAN'dan 118 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'dan 118 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon euro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

    Son dakika... Ankara'da yoğun hafta! Kritik toplantı bugünAnkara yoğun bir haftaya başlıyor. CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El Ankara'nın yoğun gündemini aktardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra güzel haber!

    Son dakika... Muhittin Böcek'ten 64 gün sonra güzel haber!

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    İşte ABD'nin yeni First Lady'si

    Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü

    Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e düştü

    Sıradaki Haber