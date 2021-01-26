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26.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

ASELSAT Uydusu yörüngede

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAT 3U Küp Uydusu’nun, bugün SpaceX’in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildiğini bildirdi. Demir, Twitter hesabından ASELSAT 3U Küp Uydusu’na ilişkin paylaşımda bulundu.

ASELSAT Uydusu yörüngede

İsmail Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“ASELSAN tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, bugün SpaceX’in roketi ile görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderildi.”

ASELSAT’ın kamera görev yüküyle elde edeceği görüntüyü yer istasyonuna indireceğini ve sayısal kart görev yüküyle uzay ortamı hakkında istatiksel veri toplayacağını belirten Demir, emeği geçen herkesi tebrik etti.

 

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