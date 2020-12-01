Asgari ücret 2020 yılında kaç paraydı? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Bekar, evli, çocuklular için tutarları

7 milyon asgari ücretliyle birlikte, diğer kesimleri de yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başlarken pazarlık da nelerin öne çıkacağı da netleşmeye başladı.Pazarlıklarda 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı belirtiliyor. Peki yeni asgari ücret rakamı nasıl belirleniyor? Asgari ücret zammı tahminleri neler? İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret ile ilgili son dakika bilgileri...

ASGARİ ÜCRET 2021 TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021 Yılının asgari ücret tutarının belirlenmesi için yapılacak toplantılardan ilki 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLUR? İŞTE TAHMİNLER

1. TAHMİN

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

2. TAHMİN

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN

Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN

4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN

5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ 2020 NE KADAR?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL