Asgari ücret 2021 belirlendi mi? 2.3.4. Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI

1. TOPLANTI BİTTİ

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

2. TOPLANTI 15 ARALIK'TA

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapılacak.

3. TOPLANTI 22 ARALIK'TA

Üçüncü toplantısı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

espit edilecek yeni asgari ücretin, çalışma hayatının tüm taraflarına ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuk, şunları söyledi:

"Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz."

"İstişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Selçuk, toplumun tüm kesimlerinin dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bu salgın, çalışma hayatını, istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi de etkiledi. Bu amaçla, Bakanlık olarak, Sosyal Koruma Kalkanı altında birçok programı hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 42 milyar lirayı aştı. Bu süreci işçi ve işveren konfederasyonlarımızla sosyal diyalog içerisinde yürüttük. Çalışanlarımızı korumak için başlattığımız uygulamalarımızı olabilecek en hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirmek için büyük gayret gösterdik. Son gelişmeler ışığında 1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine başvuruları almaya başladık. Süreci daha da hızlandırmak için başvuruları e-Devlet üzerinden alıyoruz. Ayrıca Normalleşme Desteği'nin uygulanma süresini de uzattık. Doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan sonraki süreçlerde de ilgili tüm taraflarla istişare içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"En uygun sosyal ve ekonomik koşulları oluşturacağız"

Bakan Selçuk, çalışma hayatının temel unsurlarından asgari ücretin tespiti konusunda tüm tarafların teklif ve görüşlerini komisyonda ifade edeceğini vurguladı.

Her daim emeğin kutsal olduğuna inanarak ailesi, ülkesi ve milleti için özveriyle çalışan her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sosyal ve ekonomik hakların iyileştirilmesi konusunda çalışanlarımıza her zaman sahip çıktık. 2002'den bu yana işçi ve işverenlerimizin haklarında iyileşme sağlayan birçok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2003'te İş Kanunu'muzu ILO sözleşmelerine ve AB normlarına uygun olarak yeniden düzenledik. 2009'da 1 Mayıs'ı işçilerimize 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak ilan eden yine biz olduk. Askeri darbe sonucu oluşmuş sendikal mevzuatımızı, uluslararası standartlara uygun olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 2012'de yeniden düzenledik."

İşçi sendikasına üyelikte e-Devlet sistemine geçerek sivil örgütlenme ve sendikalaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir adım daha attıklarını belirten Selçuk, "Bugün sendikalara üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranlarındaki artışları, demokrasimiz ve sendikalarımızın gücü bakımından önemsiyoruz. 2013'te yüzde 9 olan işçilerin sendikalaşma oranı bugün yüzde 14'e yükseldi." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, çalışarak, üreterek, alın teri dökerek evlerine ekmek götüren işçilerin, ailelerin refahı için sosyal diyaloğu güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacaklarını dile getirdi.

"Asgari ücretin uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz"

Bakan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını gözetip her zaman çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

"2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84 olmasına karşın, 2020 yılı için brüt asgari ücreti yüzde 15,03 artırarak 2 bin 943 liraya yükselttik. Net asgari ücret ise 2 bin 324 lira oldu. Böylece enflasyonun 3 puan üzerinde bir iyileştirme kaydetmiş olduk. 18 yıllık dönemde reel artış 1,5 kat oldu. Komisyon, çalışmalarını aralık ayı boyunca sürdürecek."

Asgari ücretin birçok kalemi etkilediği için ülkelerin ekonomisinde belirleyici role de sahip olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bu süreçte hedefimiz işi, istihdamı, işçilerimizi ve işverenleri korumak. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan asgari ücretin, işçi ve işverenlerimize, ailelerine, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Dün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, bu yıl Türk-İş heyetinde komisyonda yer alan engelli işçinin şahsında tüm engellilerin gününü kutladı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanlar için adil bir vergi düzenlemesi yapılmalı." dedi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıda işçi heyetine başkanlık yapan Irgat, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyanın sancılı bir süreçte olduğunu söyledi.

Irgat, salgında başta sağlık çalışanları olmak üzere sağlığını ve hayatını kaybetme pahasına çalışan tüm emekçilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Salgının insanlara hayattaki önceliklerini sorgulama fırsatı verdiğini dile getiren Irgat, şöyle konuştu: "Adil olmayan uygulamalardan biri olan asgari ücreti düzeltmek için bugün önümüzde bir fırsatımız var. Hayatlarını tehlikeye atarak çalışanlara, emeklerinin karşılığını ödemenin zamanı. Her kriz döneminde yaşandığı gibi düşük gelirliler, işçiler, emekçiler mağdur oluyor. Krizin faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor. İşten çıkarma yasağı geldi ama sendikasız iş yerlerinde ücretsiz izne çıkarılan insanlar, asgari ücretin yarısını bile alamamakta. İşçilerin onayı alınmadan, işveren iradesiyle çıkarıldığı ücretsiz izinde günlük 39 lira nakdi ücret desteği sağlandı. Ele geçen aylık 1,168 liralık bu destek yetersiz kaldı."

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLUR? İŞTE TAHMİNLER

1. TAHMİN

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

2. TAHMİN

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN



Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN



4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN



5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

Türk-İş'ten önemli asgari ücret açıklaması



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu: "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

"Asgari ücretle geçinilmediğini toplumun tamamı biliyor"

Asgari ücretin zaman içerisinde "geçim ücreti"ne dönüşmesini eleştiren Atalay, "Bugün asgari ücret net 2 bin 324 lira. Bu ücretle değil bir ay 15 gün bile geçinilmez. Komisyonda işveren ve hükümeti temsil eden üyeler, bugünden itibaren başlasınlar bakalım 2 bin 324 lirayla kaç gün idare edebiliyorlar? Onun için işveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz." dedi.

Atalay, komisyondan talep edecekleri rakam konusunda Hak-İş ve DİSK'in de görüşlerini alacaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hak-İş ve DİSK'in temsilcileriyle pazartesi günü görüştük. Dün de arkadaşlarımız uzmanlarıyla görüştü. Asgari ücrete dair 7-8 maddeden oluşan ilkeler belirlendi. Bununla ilgili yarın ortak bir açıklama yapacağız. Kafamızdan geçen bir rakam var. Komisyon üyeleri, önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini de alıp kamuoyuna bunu açıklayacak."

Bazı siyasi partilerin yeni asgari ücrete dair açıkladığı rakamlara da değinen Atalay, "Bir parti '3 bin lira' diyor, diğeri '3 bin 100 lira' diyor, öbürü '5 bin' diyor. Bu böyle devam ediyor. Neticede mevcut asgari ücretle geçinilmediğini asgari ücretli biliyor, biz biliyoruz, toplumun tamamı biliyor." diye konuştu.

Komisyonda engelli bir kadın işçi de yer alacak

Atalay, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde, Adalet Bakanlığında temizlik görevlisi olarak çalışan Koop-İş Sendikası üyesi engelli Özgül Yardımcı'nın da yer alacağını bildirdi.

Toplantıda, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ve Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat da yer aldı.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ 2020 NE KADAR?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL