‘Asgari ücrette tüm taraflar uzlaşmalı’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek için aralık başında görüşmelere başlayacağını hatırlatarak, “2002’de net 184 lira olan asgari ücreti 2020 yılı için 2 bin 324 liraya çıkardık. Enflasyondan arındırılmış reel değere bakıldığında net asgari ücreti yüzde 132 oranında artırdık” dedi.



Kovid-19 salgınıyla etkin şekilde mücadele ettiklerini ifade eden Selçuk, “Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti. Koşullarını esnettiğimiz kısa çalışma ödeneği ile marttan bu yana 3.6 milyon çalışanımız için 21.8 milyar lira ödeme yaptık” diye konuştu.



İzmir’e 20 milyon TL



Depremin ardından İzmir’de yaptıkları çalışmalara değinen Selçuk, “Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının giderilmesi için İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bugün (dün) 10 milyon lira daha kaynak aktarımında bulunduk. Böylelikle deprem sonrası bölgeye aktardığımız kaynak 20 milyon liraya ulaştı” dedi.