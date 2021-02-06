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06.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Aşırı fiyat artışına net tanım isteniyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda üyelerinin, ilgili düzenlemede yer alan "aşırı ve adil olmayan artış" ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net şekilde tanımlanmasını istediğini bildirdi.

Aşırı fiyat artışına net tanım isteniyor

Toptan Gıda ve Perakende Ticareti Sektörleri İstişare Toplantısı ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ile toptan ve perakende gıda sektörü temsilcilerinin katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Baran, bir süredir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan 'fahiş fiyat artışı' konusunda, gıda ticareti yapan üyelerinin, fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız ve yersiz şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer de fahiş fiyat artışı denetimlerinde ticaret erbabının mağdur olmaması için büyük hassasiyetle çalıştıklarına ve denetimlerde tespit ettikleri konuları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ilettiklerine dikkati çekti.

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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