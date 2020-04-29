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    HaberlerEkonomi Haberleri Assan’a En İyi İşveren Ödülü
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    29.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Assan’a En İyi İşveren Ödülü

    Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve yassı alüminyum sektörünün global ölçekte en önemli aktörleri arasında yer alan Assan Alüminyum, bağımsız araştırma ve danışmanlık kurumu Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüllendirildi. Assan Alüminyum, sektöründe “En İyi İşverenler” listesine giren ilk şirket oldu.

    Assan’a En İyi İşveren Ödülü

    Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Güvenilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biri. Bu ilke üretimden ihracata, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar her alanımızda bize yol gösterici oluyor. Yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini yerine getirerek Great Place to Work olmamız, bu alanda gösterdiğimiz çabanın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Assan Alüminyum Ailesi olarak kurum kültürümüzü güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız bu dönemde, ekibimizin gelişimini ve iş yerindeki mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız” açıklamasında bulundu.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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