Assan’a En İyi İşveren Ödülü

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Güvenilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biri. Bu ilke üretimden ihracata, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar her alanımızda bize yol gösterici oluyor. Yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini yerine getirerek Great Place to Work olmamız, bu alanda gösterdiğimiz çabanın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Assan Alüminyum Ailesi olarak kurum kültürümüzü güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız bu dönemde, ekibimizin gelişimini ve iş yerindeki mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız” açıklamasında bulundu.