Assan’dan domatese 13 milyonluk yatırım

Assan Foods’a bugüne kadar yapılan endüstriyel yatırımların 57 milyon doları bulduğunu belirten Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, domates işlemede Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip olan şirketin, bu alanda dünyanın da en büyük 50 kuruluşu arasında yer aldığını kaydetti.

Kibar, pandemi koşullarının, zorlayıcı olmasıyla birlikte, bir tarım ve gıda ülkesi olan Türkiye’ye birçok yeni fırsat sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Endüstriyel domates üretiminde dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’nin rakibi bazı ülkelerin adları Kovid-19 ile sıkça anıldı ve bu ticaret dengelerini değiştirdi. Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen salçaya yüzde 14 vergi uyguluyordu ve bu durum, Türk ürününün pazarda pahalı kalmasına neden oluyordu. Pandemi döneminde buna rağmen AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik.”