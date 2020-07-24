BİST119.0310.00EURO7.950.17USD6.840.04ALTIN415.200.69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Assan’dan domatese 13 milyonluk yatırım
    ABONE OL
    24.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Assan’dan domatese 13 milyonluk yatırım

    Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Assan Foods, gelenekselleşen “Domates İşleme Sezonu Açılış Töreni”ni Susurluk Fabrikası’nda gerçekleştirdi. Ayrıca törende, 13 milyon lira yatırımla oluşturulan son teknoloji domates yıkama havuzu da devreye alındı.

    Assan’dan domatese 13 milyonluk yatırım

     

    Assan Foods’a bugüne kadar yapılan endüstriyel yatırımların 57 milyon doları bulduğunu belirten Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, domates işlemede Türkiye’nin en büyük tesislerinden birine sahip olan şirketin, bu alanda dünyanın da en büyük 50 kuruluşu arasında yer aldığını kaydetti.

    Kibar, pandemi koşullarının, zorlayıcı olmasıyla birlikte, bir tarım ve gıda ülkesi olan Türkiye’ye birçok yeni fırsat sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    “Endüstriyel domates üretiminde dünyada ilk beşte yer alan Türkiye’nin rakibi bazı ülkelerin adları Kovid-19 ile sıkça anıldı ve bu ticaret dengelerini değiştirdi. Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen salçaya yüzde 14 vergi uyguluyordu ve bu durum, Türk ürününün pazarda pahalı kalmasına neden oluyordu. Pandemi döneminde buna rağmen AB ülkelerine kendi markamızla salça satar hale geldik.”

    İran'a ait yolcu uçağı savaş uçakları tarafından taciz edildiTahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Öte yandan İran, Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edilen Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağına Tahran'a dönüşü sırasında bir şey olması durumunda bundan ABD'nin sorumlu olacağını bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Bayramda yağsız etleri tercih edin

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

    Elektrikli araçların tarifesi belli oldu

    Sıradaki Haber