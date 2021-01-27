Asya borsaları karışık seyretti

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 100 milyonu aşması, aşılama konusunda yaşanan tedarik sorunları ve salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişelerin yanı sıra mali teşvik paketlerine ilişkin belirsizliklerle Asya pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.573 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 değer kaybederek günü 3.122 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 28.635 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 103,7 seviyelerinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 düşüşle 47.730 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 29.359 puanda seyrediyor.