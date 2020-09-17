Atık yağlara çok sıkı takip geliyor

Kurum, “Akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum veya kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmelerin yetkilendirilmesiyle motor yağı değişimleri Entegre Çevre Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden kayıt altına alınacak. Uygulamayla atık motor yağlarının takibi etkin şekilde yapılacak, toplama miktarı artırılacak ve geri kazanım sayesinde motor yağı ithalatı büyük oranda azaltılacak” dedi.

Belgeli olacak

Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1 Ocak 2021’e kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alacak. İşletmelerin, il müdürlükleri tarafından ücretsiz düzenlenecek belgeyi alabilmesi için geçici depolama alanı kurmaları ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi’ne kayıt olmaları gerekiyor. Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden izin belgesi alan motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları zorunlu hale gelecek.

Poşette yüzde 80 düşüş

Kurum, G20 Çevre Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada ise Türkiye’deki plastik kirliliğini önlemek için ücretlendirilen plastik poşet kullanımının yüzde 80 oranında düşürüldüğünü belirtti. Kurum, “İçecek ambalajlarına zorunlu depozito uygulamasını getirdik. Kayıt dışılığı önlemek için Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasını başlattık” dedi. Atık geri kazanım oranının yüzde 13’lere çıktığını dile getiren Kurum, “2023 yılına kadar geri kazanım oranımızı en az yüzde 35’e çıkaracağız” diye konuştu.