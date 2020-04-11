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    11.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Atıl araziler tarıma açılacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Hazine’ye ait atıl tarım alanları üretime kazandırılacak. Proje ile, tarım yapılmaya uygun her karış toprağın üretime kazandırılması hedefleniyor.

    Atıl araziler tarıma açılacak

    Proje sayesinde çiftçilerin tarım arazilerinden en etkin şekilde yararlanması sağlanacak. Pilot uygulama olarak başlatılan çalışma ile ilk etapta 9 milyon 700 bin metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi stratejik ürünlerin ekimi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak kullanacak.

    Pozitif ayrımcılık

    Projede, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek. Çalışmalarda, tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

    51 bin çiftçi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çiftçilere yönelik yapılan çalışmalara dikkat çekerek, bakanlıklar arasında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Kurum, “Bize düşen görev kurumlar arası işbirliğini artırmak, çiftçilerimizin daha rahat üretebilmeleri için 83 milyon vatandaşımızın sağlıklı beslenebilmesi için yeni projeler geliştirmektir” dedi. Kurum, şu bilgileri verdi:

    “Kovid-19’la mücadele kapsamında; Hazine’ye ait tarım arazilerini kiraladığımız çiftçilerimizden nisan, mayıs ve haziran aylarına ait kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Bu uygulama yaklaşık 600 milyon metrekare alan üzerinde kiralama sözleşmesi düzenlediğimiz 51 bin çiftçimizi kapsıyor. Böylece çiftçimizi de bu zorlu süreçte desteklemiş olduk. Son olarak çiftçilerimizi yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı bakanlıklar olarak hayata geçiriyoruz. TOKİ Başkanlığımız ile DSİ arasında imzalanan protokolle değişik illerde 25 adet sulama projesini yapıyoruz. 320 bin hektar araziyi sulayacak proje ile çiftçimizin yanında olacağız.”

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