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    HaberlerEkonomi Haberleri ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı
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    17.03.2020 - 11:11 | | AA

    ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı

    Ankara Ticaret Odası (ATO) hizmet sektörü temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektöre etkileri ve alınması gereken önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi ve “destek masası” kurulmasına karar verdi.

    ATO Kovid-19'un sektörlere etkisini masaya yatırdı

    ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın 160 bine yaklaşan üyelerinin üçte birini oluşturan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren 20 ayrı komitesinin temsilcileri, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının sektörlere etkileri ve alınması gereken önlemleri ATO Başkan Gürsel Baran'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele aldı.

    Odada gerçekleştirilen toplantıda virüse karşı alınan tedbirler dikkati çekti. Toplantıda katılımcılar, virüse karşı önlem olarak birbirlerinden uzak mesafede, arada birer sandalye boşluk bırakarak oturdu. El antiseptikleri ve dezenfektanların masada kullanıma sunulduğu, bağışıklığı yükseltecek içecek ikram edildiği toplantıda hijyen kuralları titizlikle uygulandı.

    SALGIN HALİNE GELMEDEN ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

    Baran, yaptığı konuşmada, Çin’in Vuhan kentinde başlayan Kovid-19 salgınının tüm dünyayı tehdit ettiğine, Türkiye’de alınan önlemlerle sürecin salgın hastalık haline gelmeden önlenmeye çalışıldığına dikkati çekti.

    Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin lokanta, kafe, turizm ve konaklama başta olmak üzere tüm sektörleri etkilediğini belirten Baran, şunları kaydetti:

    "Önlemler ticaretin olduğu her sektörü yakından ilgilendiriyor. Süreç ister istemez iş hacimlerine, cirolara ve diğer göstergelere yansıyacak. Bu sürecin hastalığın yayılmasını önlemek için yaşandığını dikkate alarak sağduyulu düşünmeliyiz. Hükümetimiz gerekli önlemleri zaten alıyor, koronavirüse karşı tedbirli olurken, aklıselim içinde ticareti de devam ettirmeliyiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz."

    Toplantıda, koronavirüs tedbirlerinin ticari hayata etkileri, sektörlerin süreci en az zararla atlatabilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerin aktarılması için Meslek Komiteleri ve Komisyonlar Müdürlüğü bünyesinde "destek masası” kurulmasına karar verildi.

    Bu kapsamda ATO üyeleri "meskom@atonet.org.tr" adresine görüş ve önerilerini iletebilecek.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Okulların kapalı kalma süresi uzayabilirSağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" açıklamasını yaptı.
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